L’Ue non ha un numero di telefono. Ma sta per avere un “grande martello” (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Chi devo chiamare se voglio parlare con l’Europa?”, si chiedeva Henry Kissinger. Dodici anni fa José Manuel Barroso rispondeva indicando la britannica Catherine Ashton, che l’allora presidente della Commissione europea aveva nominato Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’Unione europea. Da allora i 28, nel frattempo diventati 27 con l’uscita del Regno Unito, hanno sondato con insistenza vie per un diventare un attore geopoltico in grado di soddisfare quella richiesta dell’ex segretario di Stato americano. Forse l’Unione europea ancora non si è dotata di un numero di telefono. Ma potrebbe essere a un passo dal dotarsi di un “grande martello”. Così Politico descrive una proposta che sta circolando a Bruxelles: un nuovo “rivoluzionario” strumento commerciale, “e di fatto anche di ... Leggi su formiche (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Chi devo chiamare se voglio parlare con l’Europa?”, si chiedeva Henry Kissinger. Dodici anni fa José Manuel Barroso rispondeva indicando la britannica Catherine Ashton, che l’allora presidente della Commissione europea aveva nominato Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’Unione europea. Da allora i 28, nel frattempo diventati 27 con l’uscita del Regno Unito, hanno sondato con insistenza vie per un diventare un attore geopoltico in grado di soddisfare quella richiesta dell’ex segretario di Stato americano. Forse l’Unione europea ancora non si è dotata di undi. Ma potrebbe essere a un passo dal dotarsi di un “”. Così Politico descrive una proposta che sta circolando a Bruxelles: un nuovo “rivoluzionario” strumento commerciale, “e di fatto anche di ...

