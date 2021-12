Le vittorie contro Napoli e Juventus lanciano l’Atalanta nella lotta scudetto (Di lunedì 6 dicembre 2021) I momenti di festa all’aeroporto, al rientro dell’Atalanta a Bergamo dopo l’impresa sul campo del Napoli, sono scene già viste numerose volte negli ultimi anni. I video della tifoseria nerazzurra in delirio per i risultati ottenuti sul campo dai suoi campioni hanno spesso occupato le prime pagine di sport. I sostenitori bergamaschi non hanno ancora avuto il tempo di metabolizzare lo straordinario percorso degli uomini di Gasperini in campionato. Quando mancano tre giornate alla fine del girone di andata con la Dea in quarta posizione, a meno quattro dalla vetta occupata dal Milan, è arrivata la prima sentenza: l’Atalanta è una delle candidate per la vittoria della scudetto. A confermare questa tesi ci sono dei numeri che parlano chiaro a favore della corazzata nerazzurra. Confrontando il rendimento della passata ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 6 dicembre 2021) I momenti di festa all’aeroporto, al rientro dela Bergamo dopo l’impresa sul campo del, sono scene già viste numerose volte negli ultimi anni. I video della tifoseria nerazzurra in delirio per i risultati ottenuti sul campo dai suoi campioni hanno spesso occupato le prime pagine di sport. I sostenitori bergamaschi non hanno ancora avuto il tempo di metabolizzare lo straordinario percorso degli uomini di Gasperini in campionato. Quando mancano tre giornate alla fine del girone di andata con la Dea in quarta posizione, a meno quattro dalla vetta occupata dal Milan, è arrivata la prima sentenza:è una delle candidate per la vittoria della. A confermare questa tesi ci sono dei numeri che parlano chiaro a favore della corazzata nerazzurra. Confrontando il rendimento della passata ...

Advertising

Domenico1oo777 : RT @PietroSalvatori: Bella partita, solida. Dybala inizia a essere decisivo, segnali da Bernardeschi e Bentancur Due vittorie e punti impor… - RinoPadovano : @NonSoloJuve Se la Juve va in Europa League e' un miracolo. Vi state illudendo per due vittorie contro due squadre… - CalcioNews24 : #Allegri trova un traguardo importante dopo la vittoria contro il #Genoa ?? - Romanito_21 : RT @PietroSalvatori: Bella partita, solida. Dybala inizia a essere decisivo, segnali da Bernardeschi e Bentancur Due vittorie e punti impor… - AndreaEttori : ?? Partita durissima contro Cisterna. Una Modena piuttosto brutta vince 3-2 in rimonta e continua la serie di vittor… -