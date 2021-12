Le condizioni di Osimhen restano stabili | il rientro è previsto per gennaio

(Di lunedì 6 dicembre 2021) La violenta testata tra Skriniar eha costretto il nigeriano a un complicato infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi e che addirittura gli impedirà di partecipare alla Coppa d’Africa con la sua Nigeria. Al suo posto è sceso in campo Dries Mertens che non lo ha fatto per niente rimpiangere grazie alle L'articolo

... Fabian Ruiz e Koulibaly che si sommavano a quelli di lungo corso di Zambo Anguissa e: ... Lobotka da verificare Non male pure il feedback raccolto dall'inedito 3 - 4 - 3 che, indel ...... nel contempo, rivalutate ledi Anguissa, Insigne, Manolas e Fabián Ruiz mentre sono messi in preventivo da giorni i forfait, per cause di forza maggiore, di Koulibaly e. Stringere ...La violenta testata tra Skriniar e Osimhen ha costretto il nigeriano a un complicato infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi e che addirittura gli ...NAPOLI - Tanto poi prima o poi passera la nottata, però - e intanto - se «essere scaramantici è da ignoranti», è anche vero che «non esserlo porta male». Nella formazione che Spalletti si porta appres ...