Ipotesi Conte per le suppletive alla Camera: il Pd "candida" il presidente M5s, ma l'ex premier è perplesso (Di lunedì 6 dicembre 2021) E' sempre più forte l'Ipotesi della candidatura dell'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al collegio uninominale di Roma 1 lasciato vacante da Roberto Gualtieri dopo l'elezione di quest'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 6 dicembre 2021) E' sempre più forte l'dellatura dell'exdel Consiglio, Giuseppe, al collegio uninominale di Roma 1 lasciato vacante da Roberto Gualtieri dopo l'elezione di quest'...

Advertising

Russo8Pier : Oh mettiamo che si vota nel 2023. Se continua così, e - ipotesi assurda- i Libdem superano i 5S, il Pd quanto ci mette a scaricare Conte? - AldoSciara : @DomaniGiornale @danielapreziosi Nell’articolo c’è scritto che Letta rischia di perdere la partita del Quirinale qu… - Rosaria09664593 : RT @alessand_mella: La gestione #pd di #letta è devastante. In nome dell’insana passione per #conte ed i resti del fu #m5s sta distruggendo… - AldoSciara : @angelo8812 Ma veramente questa ipotesi attualmente non esiste neanche nell'iperuranio. Se Conte non si candida c’è… - calabrorosa1 : RT @alessand_mella: La gestione #pd di #letta è devastante. In nome dell’insana passione per #conte ed i resti del fu #m5s sta distruggendo… -