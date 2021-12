Infortunio Correa: si teme un lungo stop per l’argentino. Le ultime (Di lunedì 6 dicembre 2021) Oggi esami strumentali per Joaquin Correa dopo l’Infortunio rimediato nella vittoriosa trasferta contro la Roma Oggi si conoscerà nel dettaglio la situazione di Joaquin Correa, costretto ad uscire dal campo nel secondo tempo del match vinto a Roma dell’Inter contro l’undici di Mourinho. l’argentino ex Lazio ha accusato un problema muscolare al flessore della coscia e si teme per lui un lungo stop. Correa oggi si sottoporrà agli esami strumentali e rischia di dover chiudere in anticipo il 2021 per tornare disponibile dopo la sosta natalizia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Oggi esami strumentali per Joaquindopo l’rimediato nella vittoriosa trasferta contro la Roma Oggi si conoscerà nel dettaglio la situazione di Joaquin, costretto ad uscire dal campo nel secondo tempo del match vinto a Roma dell’Inter contro l’undici di Mourinho.ex Lazio ha accusato un problema muscolare al flessore della coscia e siper lui unoggi si sottoporrà agli esami strumentali e rischia di dover chiudere in anticipo il 2021 per tornare disponibile dopo la sosta natalizia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

savageimperator : RT @HCE__: Ha fatto più notizia l'infortunio di Pellegri della vittoria... nella stessa giornata Correa infortunato, fino alle lacrime in p… - CalcioNews24 : Oggi gli esami per #Correa - news24_inter : #Correa rischia un lungo stop ?? - AMinghetti : RT @HCE__: Ha fatto più notizia l'infortunio di Pellegri della vittoria... nella stessa giornata Correa infortunato, fino alle lacrime in p… - mn3mocs : RT @HCE__: Ha fatto più notizia l'infortunio di Pellegri della vittoria... nella stessa giornata Correa infortunato, fino alle lacrime in p… -