“Il Napoli deve fare attenzione a una cosa contro gli inglesi”, il consiglio dell’esperto (Di lunedì 6 dicembre 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Carlo Jacomuzzi, dirigente, che ha dichiarato: “Infortuni? Certamente riguarda la preparazione atletica ma anche al fatto che i calciatori siano sottoposti a grande stress. Il farsi male è preparazione atletica, il recupero è stress. Dipende molto anche dai viaggi che i giocatori fanno. Ora si viaggia praticamente sempre, ci sono partite a distanze chilometriche praticamente ogni settimana. Bisogna calcolare ogni situazione. Ci dev’essere un connubio tra preparazione atletica e medicina. Si deve recuperare già durante la preparazione atletica e diluire il tipo di stress fisico nel tempo. Questo è l’handicap più grosso. Nel momento clou al Napoli sono venuti a mancare alcuni giocatori molto importante”. Leicester Napoli “Leicester? Non è l’annata ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 dicembre 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Carlo Jacomuzzi, dirigente, che ha dichiarato: “Infortuni? Certamente riguarda la preparazione atletica ma anche al fatto che i calciatori siano sottoposti a grande stress. Il farsi male è preparazione atletica, il recupero è stress. Dipende molto anche dai viaggi che i giocatori fanno. Ora si viaggia praticamente sempre, ci sono partite a distanze chilometriche praticamente ogni settimana. Bisogna calcolare ogni situazione. Ci dev’essere un connubio tra preparazione atletica e medicina. Sirecuperare già durante la preparazione atletica e diluire il tipo di stress fisico nel tempo. Questo è l’handicap più grosso. Nel momento clou alsono venuti a mancare alcuni giocatori molto importante”. Leicester“Leicester? Non è l’annata ...

