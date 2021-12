Il caos secondo Putin (Di lunedì 6 dicembre 2021) "Cosa vuole Vladimir Putin?”. Così inizia l’articolo dell’analista portoghese Bruno Maçaes sulla rivista New Statesman. “E’ difficile rispondere a questa domanda perché sembra esserci poca logica nelle sue azioni frenetiche. Il presidente russo ha cercato di diversificare l’economia del paese per renderla meno dipendente dal settore dell’energia, per poi abbandonare il progetto considerandolo utopistico. Sotto la sua guida, la Russia ha invaso l’Ucraina nel 2014 ed è intervenuta in Siria nel 2015, lasciando le truppe russe senza via di uscita. Il suo lungo regno (…) doveva portare ordine e continuità, ma ora la sua successione incombe come una roulette russa mortale. Putin parla ripetutamente del caos, e sembra considerare se stesso una creatura del caos che ha avvolto la Russia dopo il crollo dell’Unione sovietica tre ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 dicembre 2021) "Cosa vuole Vladimir?”. Così inizia l’articolo dell’analista portoghese Bruno Maçaes sulla rivista New Statesman. “E’ difficile rispondere a questa domanda perché sembra esserci poca logica nelle sue azioni frenetiche. Il presidente russo ha cercato di diversificare l’economia del paese per renderla meno dipendente dal settore dell’energia, per poi abbandonare il progetto considerandolo utopistico. Sotto la sua guida, la Russia ha invaso l’Ucraina nel 2014 ed è intervenuta in Siria nel 2015, lasciando le truppe russe senza via di uscita. Il suo lungo regno (…) doveva portare ordine e continuità, ma ora la sua successione incombe come una roulette russa mortale.parla ripetutamente del, e sembra considerare se stesso una creatura delche ha avvolto la Russia dopo il crollo dell’Unione sovietica tre ...

Advertising

pu24it : F1 Nel caos del Gp di Arabia Saudita vince Hamilton. Secondo Verstappen, ma la classifica è sub judice | - SweetNEuphoria_ : @kooph0ria_ Anch'io avevo letto questa cosa, però secondo me non ha molto senso farli tornare separati, se devono f… - weirdatthedisco : #SuperLega #PerugiaVibo NONOSTANTE IL CAOS CI PRENDIAMO IL SECONDO SET 2???? - viralvideovlogs : RT @GiorgioCameran1: @Corriere Secondo alcuni la #OmicronVariant ha gli stessi sintomi del raffreddore e quindi è facilmente contrastabile… - GiorgioCameran1 : @Corriere Secondo alcuni la #OmicronVariant ha gli stessi sintomi del raffreddore e quindi è facilmente contrastabi… -