Green pass | passeggeri bus Trieste molto collaborativi

Advertising

VittorioSgarbi : Ieri sulla tratta ferroviaria Milano -Varese sono state violentate due ventenni. C’è da sperare che i due aggressor… - borghi_claudio : Bravo a @MaurizioFugatti che sta protestando contro l'obbligo di green pass per i ragazzini che vanno a scuola. È… - stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - sissyturtlexxx : RT @BarbaraRaval: Chi dona sangue all'Avis lo può fare senza mostrare né green pass né tampone negativo.... Detto questo detto tutto... CHI… - GazzettadiSiena : Le dichiarazioni del presidente di Regione dopo aver preso visione dei risultati dei controlli su mezzi di trasport… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

In particolare, dal 15 dicembre sarà in vigore l 'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico , mentre dal 6 dicembre chiunque, al di sopra dei 12 anni, dovrà avere ilper accedere ...L'entrata in vigore a partire da oggi, lunedì 6 dicembre, del doppio certificato verde, il Supere quello base, porterà anche ad un rafforzamento dei controlli nelle aree di interesse.rafforzato che, come ormai noto, è ottenibile solo dai cittadini che hanno completato un ...Gli spostamenti a Natale 2021, causa variante Omicron del Covid, sono regolamentati in maniera rigida. Ecco cosa sapere per partire preparati.Anche a Cagliari primo giorno di obbligo del Green pass “base”, quello ottenuto con il tampone negativo, per salire sui mezzi pubblici. Il prefetto di Cagliari Gianfranco Tomao ha adottato il Piano, c ...