Advertising

telodogratis : Gb: pugno duro di Johnson contro la droga, ‘colpire le gang’ - telodogratis : Gb: pugno duro di Johnson contro la droga, ‘colpire le gang’ - fisco24_info : Gb: pugno duro di Johnson contro la droga, 'colpire le gang': In piano decennale misure contro cocaina fra professi… - fisco24_info : Gb: pugno duro di Johnson contro la droga, 'colpire le gang': In piano decennale misure contro cocaina fra professi… - csfante : @Valenti63339244 Un buffone finto leghista (che ha mentito sulle terapie intensive, che invoca il pugno duro e che… -

Ultime Notizie dalla rete : pugno duro

Agenzia ANSA

del premier britannico Boris Johnson contro le droghe pesanti. Nel giorno in cui viene lanciato il piano decennale del governo conservatore per combattere lo spaccio di stupefacenti e ...Nel frattempo, almeno a Torino, la via scelta sembra essere quella di non utilizzare ilcontro gli studenti.Lo ha annunciato la direttrice Monica Maggioni al quotidiano Repubblica. Per la Maggioni "deve tornare a contare la competenza" in quanto non tutte le opinioni hanno lo stesso valore. Stop anche al "p ...Oltre allo stanziamento da 300 milioni di sterline si prevedono, fra l'altro, nuovi poteri per la polizia, come quello di risalire tramite i cellulari degli spacciatori ai loro clienti e contattarli p ...