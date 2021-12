Forze dell’Ordine a fermate bus, verifica green pass dei viaggiatori (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Come ampiamente annunciato, sono scattati lunedì mattina, da parte delle Forze dell’Ordine, i controlli del green pass alle fermate del trasporto pubblico locale. Uomini in divisa hanno fermato potenziali passeggeri a campione, verificando il possesso della certificazione verde in corso di validità. Le operazioni, seppure eseguite nella maniera più rapida possibile, hanno comunque comportato l’accumulo di ritardi sui tempi di percorrenza dei bus con, in particolare, molti alunni costretti ad entrare ben dopo il suono della prima campanella. Complice anche la voragine apertasi in via Marino Paglia – proprio sull’asse stradale che dal centro porta alle autostrade – complessivamente la mattinata non è stata affatto agevole per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Come ampiamente annunciato, sono scattati lunedì mattina, da parte delle, i controlli delalledel trasporto pubblico locale. Uomini in divisa hanno fermato potenzialieggeri a campione,ndo il possesso della certificazione verde in corso di validità. Le operazioni, seppure eseguite nella maniera più rapida possibile, hanno comunque comportato l’accumulo di ritardi sui tempi di percorrenza dei bus con, in particolare, molti alunni costretti ad entrare ben dopo il suono della prima campanella. Complice anche la voragine apertasi in via Marino Paglia – proprio sull’asse stradale che dal centro porta alle autostrade – complessivamente la mattinata non è stata affatto agevole per ...

