Ferrero arrestato | comunicato ufficiale | novità sulla Sampdoria!

Dopo la notizia sull'arresto di Massimo Ferrero, la Sampdoria ha commentato l'accaduto attraverso un comunicato in cui si formalizzano le dimissioni immediate dalle cariche sociali di cui sinora è stato titolare. Di seguito le parole: "Con grande stupore si è appreso dell'odierna esecuzione di una misura cautelare di custodia in carcere a carico di Massimo Ferrero, richiesta da parte della Procura della Repubblica di Paola per vicende fallimentari relative a fatti di moltissimi anni fa rispetto alle quali non sono di chiara ed immediata percezione le stesse esigenze cautelari alla base per l'evidente assenza di attualità, tanto più considerando che per tre delle quattro società calabre coinvolte vi era già stata allo scopo una transazione con le relative procedure già perfezionata e adempiuta. Massimo ...

