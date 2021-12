ETF ad accumulazione o distribuzione | confronto e differenze

Leggi su risparmioggi

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Nel mondo della finanza, oltre ai classici investimenti che è possibile operare in borsa con obbligazioni, titoli azionari e via dicendo, sta prendendo sempre più piede la tendenza e la convenienza nell’investire in ETF ae ETF a. L’acronimo di questa sigla sta ad indicare i cosiddetti Exchange-Traded Fund, che non sono nient’altro che fondi che si occupano di raccogliere del denaro da parte di investitori – che possono essere grandi società ma anche singole persone con un tesoretto accumulato – per poi adoperarli per acquistare azioni o altri asset. Gli ETF adsono perfetti per coloro che vogliono creare un fondo di risparmio piuttosto che una rendita periodica visto l’alto rendimento sul lungo periodo: in sostanza sono un valido aiuto per chi, da lavoratore, ha la lungimiranza di mettere ...