E lo studio si ferma: Veronica Gentili in onda così. Scollatura esagerata, bollori su Rete 4 | Guarda (Di lunedì 6 dicembre 2021) Domenica sera, tempo di Controcorrente, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4 e condotto dalla sempre più rampante Veronica Gentili. Puntata ricca di ospiti e temi: Covid, vaccino, green pass e super green pass e fino ad arrivare a Ciro Grillo. Tra gli ospiti ecco il Doge, Luca Zaia, il governatore del Veneto sempre punto di riferimento nella gestione dell'emergenza pandemica. Dunque, nel segmento dedicato al figlio di Beppe Grillo, ecco anche Nunzia De Girolamo. Il tutto insieme a molti altri nomi. E come sempre, Veronica Gentili stupisce in termini di look. Bella, spiazzante ed aggressiva. E - altrettanto - come sempre, il look la conduttrice lo anticipa con una serie di foto sul suo profilo Instagram. Eccolo qui sotto, insomma, l'outfit scelto per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Domenica sera, tempo di Controcorrente, il programma di approfondimento politico insu4 e condotto dalla sempre più rampante. Puntata ricca di ospiti e temi: Covid, vaccino, green pass e super green pass e fino ad arrivare a Ciro Grillo. Tra gli ospiti ecco il Doge, Luca Zaia, il governatore del Veneto sempre punto di riferimento nella gestione dell'emergenza pandemica. Dunque, nel segmento dedicato al figlio di Beppe Grillo, ecco anche Nunzia De Girolamo. Il tutto insieme a molti altri nomi. E come sempre,stupisce in termini di look. Bella, spiazzante ed aggressiva. E - altrettanto - come sempre, il look la conduttrice lo anticipa con una serie di foto sul suo profilo Instagram. Eccolo qui sotto, insomma, l'outfit scelto per la ...

