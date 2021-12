Covid a Capri, dopo la scoperta del focolaio a scuola alt a tutte le iniziative programmate per Natale (Di lunedì 6 dicembre 2021) A Capri sospese le iniziative programmate in occasione del Natale dopo la crescita di contagi soprattutto tra giovanissimi e personale scolastico. A stabilirlo l’amministrazione comunale del comune isolano, guidata dal sindaco, Marino Lembo. Sono tre le scuole chiuse per l’alto numero di positivi al Covid 19: al momento sono 24 i contagi tra studenti e insegnanti dell’istituto comprensivo Ippolito Nievo, in particolare nella scuola primaria e dell’infanzia IV Novembre. Il primo cittadino, di concerto con l’Asl Napoli1 Centro e il dirigente scolastico, “sta seguendo con estrema attenzione l’evolversi dei contagi che si sono registrati all’interno di alcune classi dell’istituto”. Nel documento del Comune si legge che “sono state adottate tutte le misure ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 dicembre 2021) Asospese lein occasione della crescita di contagi soprattutto tra giovanissimi e personale scolastico. A stabilirlo l’amministrazione comunale del comune isolano, guidata dal sindaco, Marino Lembo. Sono tre le scuole chiuse per l’alto numero di positivi al19: al momento sono 24 i contagi tra studenti e insegnanti dell’istituto comprensivo Ippolito Nievo, in particolare nellaprimaria e dell’infanzia IV Novembre. Il primo cittadino, di concerto con l’Asl Napoli1 Centro e il dirigente scolastico, “sta seguendo con estrema attenzione l’evolversi dei contagi che si sono registrati all’interno di alcune classi dell’istituto”. Nel documento del Comune si legge che “sono state adottatele misure ...

