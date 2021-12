Coppa Davis 2021 | Russia in cima al mondo fa tris nella storia

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Laè dellafinale di Madrid contro la Croazia, Rublev e Medvedev non deludono e riportano a Mosca la prestigiosa ‘insalatiera’, conquistata per la terza volta dopo i successi del 2002 e del 2006. Nessuna bandiera nazionale, una squadra chiamatan Tennis Federation, il concerto per pianoforte di Tchaikovsky come inno a causa delle sanzioni legate al doping nello sport russo, ma è comunque festa. I russi confermano i favori del pronostico dominando i due match di finale. D’altra parte la squadra può contare sui suoi big, a cominciare da Daniil Medvedev, numero 2 dele vincitore quest’anno degli Us Open oltre a Andrey Rublev (n.5), Aslan Karatsev (18) e Karen Khachanov (29) Il primo match vede di fronte Andrey Rublev e Borna ...

La Russia, nel rispetto dei pronostici, vince senza problemi contro la Croazia portando a casa la2021: la finale si è chiusa 2 a 0, non è stato necessario giocare il doppio grazie al ...Come da tradizione spetta alla finale dichiudere la stagione tennistica e mandare in archivio l'intera annata. Sul trono del mondo ci vanno Novak Djokovic che ha sfiorato la conquista del Grande Slam e la Russia che ieri, dopo ...Perché le wild card a Serbia e Gran Bretagna. Le quattro probabili sedi dei gironi eliminatori. Anche la fase finale sarà indoor. Australia e USA cinque anni senza match in casa. Il problema del pubbl ...La Coppa Davis 2021 è della Russia. Nella finale di Madrid contro la Croazia, Rublev e Medvedev non deludono e riportano a Mosca la prestigiosa ‘insalatiera’, conquistata per la terza volta dopo i suc ...