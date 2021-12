Cibdol lancia una rivoluzionaria formula per l' olio di CBD

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 dicembre 2021) SINT-OEDENRODE, Paesi Bassi, 6 dicembre 2021 /PRNewswire/, un'azienda leader nei settori del CBD e del benessere, lancerà la sua esclusiva gamma didi CBD 2.0 il 7/12/2021. L'aggiornamento dellasfrutta la sinergia di più estratti di canapa che lavorano insieme al CBD. Primo prodotto del suo genere in Europa, poche gocce didi CBD 2.0 sono tutto ciò che serve per combattere le sfide mentali e fisiche della vita moderna. Ogni giorno, sempre più persone si rivolgono al CBD per aiutare a gestire condizioni legate all'umore, all'appetito, al sonno ed al dolore. Gli oli di CBD convenzionali possono però avere dei limiti. L'di CBD 2.0 diutilizza notevoli quantità di diversi estratti derivati dalla canapa per esercitare una maggiore influenza sulla ...