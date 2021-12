Chorus | ecco la lista trofei completa dello shooter spaziale!

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Vediamo insieme, in questa guida, ladi, l’ultima fatica targata Deep Silver e Fishlabs arrivato negli scorsi giorni su tutte le piattaforme principali Sviluppato da Fishlabs e pubblicato da Deep Silver (etichetta Koch Media),è unofantaspaziale arrivato lo scorso 3 dicembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X S e Google Stadia. Annunciato più di un anno fa, nel corso di un catastrofico 2020 per quel che riguarda l’industria videoludica (e non solo), il titolo è uno sparatutto ambientato nello spazio piuttosto promettente dai trailer iniziali e che, stando alle prime recensioni della stampa, sembra aver confermato i buoni propositi degli sviluppatori. Sebbene non sia un titolo eccelso, dunque,è entrato nel ...