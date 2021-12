Cannabis legalizzata, il coraggio di una scelta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Si è da poco conclusa a Genova la VI Conferenza nazionale sulle dipendenze dal titolo “Oltre le fragilità”, convocata dal ministro per le Politiche giovanili Fabiana Dadone. Una due giorni di approfondimento sui problemi connessi alla diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope. Un’iniziativa per dare al Parlamento tutti gli strumenti e le informazioni necessarie per aggiornare la vigente legislazione antidroga e adottare il nuovo piano d’azione italiano sulle dipendenze. Un punto a favore dell’attuale governo, una assunzione di responsabilità da parte della ministra Dadone, infatti la Conferenza annuale non veniva convocata da dodici anni e da altrettanto tempo non veniva assegnata una delega specifica dal governo. Ormai il dibattito sulla legalizzazione è entrato in pieno nell’agenda politica del Paese. Lo è dal 2016 quando in Aula alla Camera arrivò la discussione generale ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) Si è da poco conclusa a Genova la VI Conferenza nazionale sulle dipendenze dal titolo “Oltre le fragilità”, convocata dal ministro per le Politiche giovanili Fabiana Dadone. Una due giorni di approfondimento sui problemi connessi alla diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope. Un’iniziativa per dare al Parlamento tutti gli strumenti e le informazioni necessarie per aggiornare la vigente legislazione antidroga e adottare il nuovo piano d’azione italiano sulle dipendenze. Un punto a favore dell’attuale governo, una assunzione di responsabilità da parte della ministra Dadone, infatti la Conferenza annuale non veniva convocata da dodici anni e da altrettanto tempo non veniva assegnata una delega specifica dal governo. Ormai il dibattito sulla legalizzazione è entrato in pieno nell’agenda politica del Paese. Lo è dal 2016 quando in Aula alla Camera arrivò la discussione generale ...

Referendum Cannabis Legale: raccolta firme Oltre 630.000 firme raccolte in meno di due mesi, questo il risultato della campagna per il referendum per la legalizzazione della cannabis.

