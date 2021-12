Calciomercato Juventus, saldi parigini: tutte le occasioni per i bianconeri (Di lunedì 6 dicembre 2021) La Juventus ha bisogno di rinforzi nel mercato di gennaio; l’aiuto, per la società bianconera, potrebbe arrivare direttamente da Parigi. Cherubini (Getty Images)Il mercato di gennaio si avvicina e la Juventus vuole essere una delle principali protagoniste; la società bianconera cercherà in tutti i modi di rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. In questi primi tre mesi si è visto come il tecnico toscano abbia bisogno di una maggiore qualità per poter raggiungere gli obiettivi prefissati al momento del suo ritorno in panchina. Gli obiettivi principali, per la prossima sessione di mercato, sono un regista e un centravanti; la Juventus, infatti, ha bisogno di un giocatore che alzi la qualità di gioco e di un elemento in grado di garantire venti gol a stagione. I nomi, sul taccuino della società, sono quelli di Zakaria e Vlahovic; ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 6 dicembre 2021) Laha bisogno di rinforzi nel mercato di gennaio; l’aiuto, per la società bianconera, potrebbe arrivare direttamente da Parigi. Cherubini (Getty Images)Il mercato di gennaio si avvicina e lavuole essere una delle principali protagoniste; la società bianconera cercherà in tutti i modi di rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. In questi primi tre mesi si è visto come il tecnico toscano abbia bisogno di una maggiore qualità per poter raggiungere gli obiettivi prefissati al momento del suo ritorno in panchina. Gli obiettivi principali, per la prossima sessione di mercato, sono un regista e un centravanti; la, infatti, ha bisogno di un giocatore che alzi la qualità di gioco e di un elemento in grado di garantire venti gol a stagione. I nomi, sul taccuino della società, sono quelli di Zakaria e Vlahovic; ...

