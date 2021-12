Calciomercato Fiorentina, due esterni nel mirino per gennaio (Di lunedì 6 dicembre 2021) Calciomercato Fiorentina, il club viola a caccia di un esterno per rinforzare il reparto offensivo. Ecco i due nomi sulla lista Fiorentina al lavoro per il mercato di gennaio, con l’obiettivo di rinforzare soprattutto il reparto offensivo. Il club viola vuole regalare un esterno a mister Italiano e i nomi nella lista dei papabili acquisti sono due. Il primo è quello di Domenico Berardi, già cercato in estate e per il quale il Sassuolo potrebbe accontentarsi di 25 milioni di euro. L’alternativa è Ikone, più facilmente arrivabile vista la valutazione di 15 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 dicembre 2021), il club viola a caccia di un esterno per rinforzare il reparto offensivo. Ecco i due nomi sulla listaal lavoro per il mercato di, con l’obiettivo di rinforzare soprattutto il reparto offensivo. Il club viola vuole regalare un esterno a mister Italiano e i nomi nella lista dei papabili acquisti sono due. Il primo è quello di Domenico Berardi, già cercato in estate e per il quale il Sassuolo potrebbe accontentarsi di 25 milioni di euro. L’alternativa è Ikone, più facilmente arrivabile vista la valutazione di 15 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

