Bufera Ballando con le stelle | Guillermo Mariotto cacciato dal programma “Imperdonabile ciò che ha fatto” Fan sotto choc

(Di lunedì 6 dicembre 2021) A Domenica In c’è stato un momento di estrema tensione tra la padrona di casa, Mara Venier, e. IlRai della domenica tratta ovviamente anche delle trasmissioni di successo della rete di Stato. Nelle ultime settimane, tutti gli occhi sono puntati sucon ledi Milly Carlucci, che terminerà a breve. Una stagione che sta riscuotendo molto successo, con protagonisti in gara di rilievo. L’ultima puntata ha visto l’eliminazione di Andrea Iannone, mentre a rimanere in gioco sono: Federico Fashion Style, Morgan, Arisa, Valeria Fabrizi, Alvise Rigo e Sabrina Salerno. Sabato prossimo invece ci sarà il ripescaggio, puntata dicon lein cui una delle coppie eliminate avrà la possibilità di rientrare in gara. A tal ...

La figlia di Sara Di Vaira partecipa acon te e il web si scatena Ieri, la figlia di una delle ballerine storiche dicon le stelle, Sara Di Vaira , ha partecipato acon te ,...... proprio nel 1993 contribuisce in maniera attiva alla realizzazione di film come Arriva la, ... e nel 2009 e 2020 siede tra i giurati di Miss Italia, sempre nel 2020 anche quelli dicon ...A Domenica In c'è stato un momento di estrema tensione tra la padrona di casa, Mara Venier, e Guillermo Mariotto. Il programma Rai della ...A Domenica In, la conduttrice Mara Venier demolisce un ospite in diretta televisiva: ecco il motivo, i dettagli e le curiosità ...