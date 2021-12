Basket: Virtus Bologna, un mese di stop per Cordinier. Hervey meno grave del previsto, anche Pajola sotto osservazione (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un autentico bollettino di guerra: questo è ciò che è emerso al termine dell’ultima partita tra Virtus Segafredo Bologna e Banco di Sardegna Sassari, almeno sul fronte bianconero. Almeno tre ordini di problemi per coach Sergio Scariolo, legati a Isaia Cordinier, Alessandro Pajola, Kevin Hervey. L’americano, uscito dopo 19 soli secondi, non sembra essersi procurato nessun danno significativo: nessuna lesione importante, questo è quel che riporta il comunicato ufficiale. Il monitoraggio per lui sarà giornaliero. E quotidiana sarà la valutazione anche per Pajola: perdere un altro piccolo, anche se temporaneamente, sarebbe stato qualcosa di forse difficile da gestire per le V nere già alle prese con problemi a rotazione di ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 dicembre 2021) Un autentico bollettino di guerra: questo è ciò che è emerso al termine dell’ultima partita traSegafredoe Banco di Sardegna Sassari, alsul fronte bianconero. Altre ordini di problemi per coach Sergio Scariolo, legati a Isaia, Alessandro, Kevin. L’americano, uscito dopo 19 soli secondi, non sembra essersi procurato nessun danno significativo: nessuna lesione importante, questo è quel che riporta il comunicato ufficiale. Il monitoraggio per lui sarà giornaliero. E quotidiana sarà la valutazioneper: perdere un altro piccolo,se temporaneamente, sarebbe stato qualcosa di forse difficile da gestire per le V nere già alle prese con problemi a rotazione di ...

