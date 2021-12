“A Natale mascherina in casa e niente abbracci”. Galli è fermo al 2020 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic – “A Natale mascherina anche in casa e niente abbracci“: Massimo Galli è fermo al 2020. L’infettivologo catastrofista si lancia nelle stesse raccomandazioni dell’anno scorso, quando non c’era il vaccino e il virus era molto più pericoloso. Anzi afferma che neanche con il vaccino si è al sicuro. Galli: “A Natale mascherina in casa e niente abbracci” “In famiglia a Natale bisognerà stare molto attenti: quando si incontrano ragazzi in età scolare o bambini più piccoli con i nonni più fragili ed esposti al virus, anche se vaccinati, il rischio aumenta”, dice Galli in un’intervista al Mattino. Serve ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic – “Aanche in“: Massimoal. L’infettivologo catastrofista si lancia nelle stesse raccomandazioni dell’anno scorso, quando non c’era il vaccino e il virus era molto più pericoloso. Anzi afferma che neanche con il vaccino si è al sicuro.: “Ain” “In famiglia abisognerà stare molto attenti: quando si incontrano ragazzi in età scolare o bambini più piccoli con i nonni più fragili ed esposti al virus, anche se vaccinati, il rischio aumenta”, dicein un’intervista al Mattino. Serve ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'I sindaci chiedono al Governo di valutare l'opportunità di rendere obbligatorio l'uso della mascherina all'aperto… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: L'allarmismo non va in vacanza #Natale - IlPrimatoN : L'allarmismo non va in vacanza #Natale - 437647627 : @Andunedhel @fdragoni @LaVeritaWeb Restrizioni a Natale e Capodanno? Ma noooo.. ristoranti tutti aperti per pranzi… - nikinik64773225 : Massimo Galli consiglia a tutti questa mascherina per il pranzo di natale ?????? -