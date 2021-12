Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 dicembre 2021)DEL 5 DICEMBREORE 9.20 FT BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLADIRAMATA L’ALLERTA METEO DELLA PROTEZIONE CIVILE PER LA GIORNATA DI OGGI. PREVISTI VENTI DI BURRASCA SUI SETTORI COSTIERI, NONCHE’ ROVESCI O TEMPORALI SPECIE SUI SETTORI COSTIERI MERIDIONALI ED APPENNINICI. PER CONDIZIONI METEO AVVERSE,MAR NON EFFETTUA LA CORSA VELOCE VENTOTENE FORMIA DELLE ORE 16.00 NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE APPUNTAMENTO, LA CIRCONE CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO. NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, SULLA LINEA FERROVIARIA FL5TERMINI – CIVITAVECCHIA, LA CIRCONE RIMANE SOSPESA FINO A MERCOLEDI’ 8 dicembre tra le ...