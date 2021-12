Verissimo, l’ospite sputa in faccia a Silvia Toffanin durante la puntata: gelo in studio (Di domenica 5 dicembre 2021) Sarà stata l’emozione del momento, fatto sta che a Verissimo Paolo Ruffini è incappato in una clamorosa e involontaria gaffe. L’attore stava per iniziare la sua intervista con Silvia Toffanin sulla fine della sua storia d’amore con Diana Del Bufalo quando, involontariamente, mentre parlava ha sputato in faccia alla conduttrice. (continua…) La cosa sarebbe anche potuta passare inosservata se non fosse che Ruffini, accortosi dell’incidente dalla sua smorfia, le ha chiesto subito: “Oh, ti ho sputato?”. “Sì”, ha replicato lei mentre con una mano si puliva il volto. “Scusami…”, le ha detto subito l’attore. “Iniziamo malissimo”, gli ha replicato lei in tono ironico, tra le risate del pubblico in studio. (continua…) “Ragazzi, non lo ho fatto apposta…” si ... Leggi su howtodofor (Di domenica 5 dicembre 2021) Sarà stata l’emozione del momento, fatto sta che aPaolo Ruffini è incappato in una clamorosa e involontaria gaffe. L’attore stava per iniziare la sua intervista consulla fine della sua storia d’amore con Diana Del Bufalo quando, involontariamente, mentre parlava hato inalla conduttrice. (continua…) La cosa sarebbe anche potuta passare inosservata se non fosse che Ruffini, accortosi dell’incidente dalla sua smorfia, le ha chiesto subito: “Oh, ti hoto?”. “Sì”, ha replicato lei mentre con una mano si puliva il volto. “Scusami…”, le ha detto subito l’attore. “Iniziamo malissimo”, gli ha replicato lei in tono ironico, tra le risate del pubblico in. (continua…) “Ragazzi, non lo ho fatto apposta…” si ...

