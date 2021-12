Stendardo | «Fiducioso per l’Italia ai Mondiali Dobbiamo ritrovare Jorginho»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 5 dicembre 2021) Guglielmoha parlato ai microfoni di Juventusnews24.com: queste le sue dichiarazioni sulGuglielmoè intervenuto ai microfoni di JuventusNews24 per fare il punto sulla situazione in casa bianconera, tra risultati maturati sul terreno di gioco e vicende extra campo degli ultimi giorni. Tanti anche gli intrecci con l’Atalanta, squadra in cui il difensore ha militato per ben cinque stagioni. Di seguito le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI A proposito di Italia: riuscirà la truppa di Mancini a portarci al Mondiale? Lei è? «Io sono. L’importante è recuperare gli infortunati (Verratti e Spinazzola su tutti) eildell’Europeo. A quel punto potremmo dire la nostra. Abbiamo due ...