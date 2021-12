Scintille tra Allegri e Morata | le frasi urlate dopo la sostituzione

(Di domenica 5 dicembre 2021)in casa Juve. Contro il Genoa, Alvaroè rimasto a secco di gol e ha mostrato grande nervosismo in campo, mettendo in scena anche un plateale battibecco con Biraschi con tanto di ...

in casa Juve. Contro il Genoa, Alvaro Morata è rimasto a secco di gol e ha mostrato grande nervosismo in campo, mettendo in scena anche un plateale battibecco con Biraschi con tanto di ...Allegri e Morata durante Juventus - Genoa. Al 72' l'attaccante ha avuto uno screzio di gioco con Biraschi e dopo essere stato richiamato dall'arbitro è stato ammonito. Subito dopo è ...Dopo aver rimediato un giallo in campo, l'attaccante della Juve è stato sostituito dal suo allenatore: al momento del cambio, tra i due è scoppiata un'accesa discussione. Ecco che cosa si sono detti ...L'attaccante è stato ammonito dopo uno screzio con Biraschi e il tecnico lo ha sostituito e rimproverato vivacemente ...