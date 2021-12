Perché non funziona l’app CheBanca e il sito da giorni, i tempi del ripristino (Di domenica 5 dicembre 2021) Molti italiani hanno tristemente notato che non funziona l’app CheBanca da giorni e pure alcune funzioni del sito dell’istituto bancario presentano delle anomalie o degli errori. Si tratta di una situazione non ideale per chi ha la necessità di controllare le proprie finanze, magari eseguire delle operazioni importanti ma è pur vero che una spiegazione ai malfunzionamenti esiste ed è anche ufficiale. Se non funziona app CheBanca oramai da giorni è per una sospensione programmata dei servizi. Lo stesso istituto bancario ha tempestivamente avvisato i suoi clienti con un annuncio sulla Home del suo sito istituzionale. Prima che iniziasse questo primo weekend di dicembre, è stato comunicato che, a partire dalle ore 17 ... Leggi su optimagazine (Di domenica 5 dicembre 2021) Molti italiani hanno tristemente notato che nondae pure alcune funzioni deldell’istituto bancario presentano delle anomalie o degli errori. Si tratta di una situazione non ideale per chi ha la necessità di controllare le proprie finanze, magari eseguire delle operazioni importanti ma è pur vero che una spiegazione ai malmenti esiste ed è anche ufficiale. Se nonapporamai daè per una sospensione programmata dei servizi. Lo stesso istituto bancario ha tempestivamente avvisato i suoi clienti con un annuncio sulla Home del suoistituzionale. Prima che iniziasse questo primo weekend di dicembre, è stato comunicato che, a partire dalle ore 17 ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Germania, famiglia (con 3 bambini di 4, 8 e 10 anni) trovata morta: ferite da taglio e da proiettili. 'Erano in quarantena' ... riportate dai media, sul fatto che la famiglia fosse confinata in casa perché in quarantena, evidentemente per il Covid. Ma anche questo dettaglio non è stato confermato. La polizia è arrivata sul ...

Bergoglio, il papato implode. Tramonto nel Natale sotto i colpi dell'Europa ... razza, etnia, religione, orientamento sessuale e considerando il Natale una festività poco inclusiva , deducono che i periodi festivi devono essere indicati in forma generica perché non siamo tutti ...

L'importanza del servizio: perché allenarlo e gli errori da evitare