«Non si vaccinano, devo proteggere le mie bambine»: il Natale degli italiani con i parenti No vax (Di domenica 5 dicembre 2021) Una parente No vax può creare molti problemi a Natale. Per questo, racconta oggi al Messaggero la romana Angela Arancio, biologa e ricercatrice dell’Istituto Superiore di Sanità, eviterà di incontrarla durante le feste: «Una decisione dovuta soprattutto al fatto che ho il dovere di proteggere le mie bambine e quindi limitare per quanto possibile i contatti con i non vaccinati». La diatriba con la parente è cominciata quando la dottoressa ha letto alcuni suoi post su Facebook. Ha cercato di far ragionare la parente, che l’ha accusata di essere «parte attiva di una dittatura sanitaria». A quel punto è scoppiata la lite in famiglia: «Le ho spiegato – racconta il medico – che non si può affrontare una situazione seria come quella del Coronavirus informandosi su internet». E a Natale i componenti della famiglia Arancio ... Leggi su open.online (Di domenica 5 dicembre 2021) Una parente No vax può creare molti problemi a. Per questo, racconta oggi al Messaggero la romana Angela Arancio, biologa e ricercatrice dell’Istituto Superiore di Sanità, eviterà di incontrarla durante le feste: «Una decisione dovuta soprattutto al fatto che ho il dovere dile miee quindi limitare per quanto possibile i contatti con i non vaccinati». La diatriba con la parente è cominciata quando la dottoressa ha letto alcuni suoi post su Facebook. Ha cercato di far ragionare la parente, che l’ha accusata di essere «parte attiva di una dittatura sanitaria». A quel punto è scoppiata la lite in famiglia: «Le ho spiegato – racconta il medico – che non si può affrontare una situazione seria come quella del Coronavirus informandosi su internet». E ai componenti della famiglia Arancio ...

