La maggioranza è divisa dopo lo ' strappo' in Cdm sul contributo di solidarietà

(Di domenica 5 dicembre 2021) AGI - Un'occasione mancata o un rischio sventato?la bocciatura della proposta avanzata di undi, con l'obiettivo di alleggerire le bollette energetiche per le famiglie, il dibattito fra le forze politiche va avanti e vede spaccarsi lasu una proposta dello stesso presidente del Consiglio. Era stato Mario Draghi, infatti, ad avanzare l'idea di unda finanziare con il congelamento degli sgravi fiscali per i redditi sopra i 75 mila euro e destinato a sostenere i redditi sotto i 15 mila euro che rischiano di ritrovarsi in ginocchio per il caro bollette. Da una parte, il centrodestra e Italia Viva si sono dette contrarie al provvedimento. Dall'altra ci sono Pd, e Liberi e Uguali a sostenere la bontà del. Il Movimento 5 Stelle ...

Intanto nel dibattito politico diventa sempre più caldo il tema delle elezioni del nuovo presidente della Repubblica. Forza Italia avverte: Se Draghi viene eletto si va al ... Dopo lo stop a Draghi sul prelievo solidale, non c'è intesa sui soldi del taglia-bollette. E dietro s'allunga l'ombra della corsa alla presidenza ...