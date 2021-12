Hamilton dice di non “sentirsi a suo agio” a correre in Arabia Saudita e per protesta va in pista con il casco arcobaleno per diritti Lgbtq+ (Di domenica 5 dicembre 2021) “Se qualcuno vuole prendersi il tempo per leggere qual è la legge per la comunità Lgbtq+ qui, è piuttosto terrificante. Ci sono cambiamenti che devono essere fatti. E quelli che già sono stati fatti vanno controllati: ad esempio il diritto alle donne di poter guidare del 2018 è davvero in vigore?”, ha scritto Lewis Hamilton in un post Twitter riguardo l’Arabia Saudita. Il 36enne britannico 7 volte campione del mondo si trova infatti a Jeddah per la penultima gara del mondiale, e “non si sente tranquillo”. Il mondiale di Formula 1 si decide nelle ultime tre gare, tutte nel Golfo Persico: Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi. È la prima volta che si corre in questi Paesi, e a Losail, in Qatar, Hamilton ha riaperto il mondiale portandosi a otto punti da Max Verstappen. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) “Se qualcuno vuole prendersi il tempo per leggere qual è la legge per la comunitàqui, è piuttosto terrificante. Ci sono cambiamenti che devono essere fatti. E quelli che già sono stati fatti vanno controllati: ad esempio il diritto alle donne di poter guidare del 2018 è davvero in vigore?”, ha scritto Lewisin un post Twitter riguardo l’. Il 36enne britannico 7 volte campione del mondo si trova infatti a Jeddah per la penultima gara del mondiale, e “non si sente tranquillo”. Il mondiale di Formula 1 si decide nelle ultime tre gare, tutte nel Golfo Persico: Qatar,ed Emirati Arabi. È la prima volta che si corre in questi Paesi, e a Losail, in Qatar,ha riaperto il mondiale portandosi a otto punti da Max Verstappen. ...

Konan9190 : Lewis Hamilton dice che non si sente a suo agio a correre in Arabia Saudita....e pensare che noi in Italia abbiamo… - Konan9190 : @lisanoja @matteorenzi Lewis Hamilton dice che non si sente a suo agio a correre in Arabia Saudita....e pensare che… - giutre1942 : Pensate un po' che teststa seria è Liblibero quotidiano: Fa parlare Hamilton di Renzi, come se Hamton sapesse che è… - _lasilviaaa : Nel mondo siate Lewis Hamilton che è felice di vedere una donna negli uffici della FIA per la prima volta, e lo dic… - Nick_cannonier : Io comunque ancora devo capire che problemi mentali hanno, chi dice :'#Verstappen è andato a muro e #Hamilton ha cu… -