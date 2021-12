GP Arabia Saudita 2021, Leclerc: “Non contento del settimo posto” (Di domenica 5 dicembre 2021) “La prima parte della gara è stata veramente buona, il passo era buono, poi c’è stata la Virtual Safety Car e ho pensato che finalmente avrei avuto un po’ di fortuna, poi ecco la bandiera rossa e ho perso tre posizioni”. Charles Leclerc ricostruisce così il suo Gran Premio dell’Arabia Saudita chiuso in settima posizione con un po’ di sfortuna: “Ho fatto fatica a ogni restart con le hard, nell’ultimo stint ho provato col passo, ma è difficile sorpassare – ha spiegato il pilota monegasco della Ferrari ai microfoni di Sky Sport F1 – Oggi c’era il potenziale per fare molto di più, non sono contento del settimo posto”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) “La prima parte della gara è stata veramente buona, il passo era buono, poi c’è stata la Virtual Safety Car e ho pensato che finalmente avrei avuto un po’ di fortuna, poi ecco la bandiera rossa e ho perso tre posizioni”. Charlesricostruisce così il suo Gran Premio dell’chiuso in settima posizione con un po’ di sfortuna: “Ho fatto fatica a ogni restart con le hard, nell’ultimo stint ho provato col passo, ma è difficile sorpassare – ha spiegato il pilota monegasco della Ferrari ai microfoni di Sky Sport F1 – Oggi c’era il potenziale per fare molto di più, non sonodel”. SportFace.

fattoquotidiano : Hamilton dice di non “sentirsi a suo agio” a correre in Arabia Saudita e per protesta va in pista con il casco arco… - petergomezblog : F1, #Hamilton dice di non “sentirsi a suo agio” a correre in Arabia Saudita: “non è una mia scelta essere qui”. E p… - SkySportF1 : Leclerc, incidente nel GP Arabia Saudita di F1: impatto a 300 all'ora. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1… - F1News_Marcuss : RT @F1inGenerale_: #F1 | GP Arabia Saudita - Gara, Grande vittoria di Hamilton: 'Senza dubbio è stata incredibilmente dura' #F1inGenerale… - bennuccia76 : RT @SalsaConAndrea: Hamilton dice di non “sentirsi a suo agio” a correre in Arabia Saudita e per protesta va in pista con il casco arcobale… -