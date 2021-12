Francesco Monte furioso per il no di Amadeus a Sanremo 2022 sbotta contro Ana Mena (Di domenica 5 dicembre 2021) Francesco Monte è furioso dopo il no di Amadeus a Sanremo 2022. Chi conosce la sua storia e il suo percorso sa bene che il bel pugliese stava puntando alla partecipazione alla nuova edizione del Festival ma ieri quando i nomi dei big sono venuti a galla, abbiamo scoperto l’amara verità ovvero che anche questa volta lui non ci sarà. La notizia è amara e difficile da mandare giù soprattutto perché tra i big in gara c’è Ana Mena, una cantante spagnola. Francesco Monte si è sfogato su Instagram qualche ora fa puntando il dito contro la Rai rea di non aver seguito il regolamento inserendo una cantante straniera in gara a discapito degli artisti italiani che si impegnano e che ci provano lavorando sodo. A quanto pare ... Leggi su optimagazine (Di domenica 5 dicembre 2021)dopo il no di. Chi conosce la sua storia e il suo percorso sa bene che il bel pugliese stava puntando alla partecipazione alla nuova edizione del Festival ma ieri quando i nomi dei big sono venuti a galla, abbiamo scoperto l’amara verità ovvero che anche questa volta lui non ci sarà. La notizia è amara e difficile da mandare giù soprattutto perché tra i big in gara c’è Ana, una cantante spagnola.si è sfogato su Instagram qualche ora fa puntando il ditola Rai rea di non aver seguito il regolamento inserendo una cantante straniera in gara a discapito degli artisti italiani che si impegnano e che ci provano lavorando sodo. A quanto pare ...

trash_italiano : Francesco Monte sbotta per la partecipazione di Ana Mena a Sanremo 2022: “non era il Festival della canzone italian… - lmao_7_11 : RT @grande_flagello: @trash_italiano Ciao Francesco Monte, questa è Cher in gara a Sanremo '67. Come lei, negli anni: Ben E.King, Frida Ba… - ChiaraGringo_98 : RT @amaricord: Tra Stash che unfollowa Amadeus e Francesco Monte contro Ana Mena direi che questo Sanremo promette benissimo - dena6978 : @Viperissima_ L'affermazione, oltre ad essere irrispettosa e razzista, è anche errata in quanto il REGOLAMENTO pres… - strac_ciatella : RT @yleniaindenial1: Stash vs Amadeus Francesco Monte vs Ana Mena poi venitemi a dire che il periodo del festival di Sanremo non è il pi… -