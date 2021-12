Cucca VS Cele: ecco chi vince! (Di domenica 5 dicembre 2021) È guerra all’ultimo “Cha” per Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. ecco chi si aggiudica la vittoria Le Prof di ballo Lorella e Alessandra si sfidano per aggiudicarsi l’ambita “Coppa del Nonno” messa in palio da Maria De Filippi. Le due ballerine si sfidano a colpi di Cha Cha Cha insieme al collega Raimondo Todaro. Durante le esibizioni si evince non solo la grande passione per la danza che accomuna due dei grandi pilastri di Amici, ma anche una certa sintonia e tanto divertimento. Ad aggiudicarsi il premio, al termine delle due puntate di sfida, è Alessandra Celentano. Una vittoria che, finalmente, le strappa un sorriso e una risata sincera. L'articolo 361magazine. Leggi su 361magazine (Di domenica 5 dicembre 2021) È guerra all’ultimo “Cha” per Lorellarini e Alessandrantano.chi si aggiudica la vittoria Le Prof di ballo Lorella e Alessandra si sfidano per aggiudicarsi l’ambita “Coppa del Nonno” messa in palio da Maria De Filippi. Le due ballerine si sfidano a colpi di Cha Cha Cha insieme al collega Raimondo Todaro. Durante le esibizioni si evince non solo la grande passione per la danza che accomuna due dei grandi pilastri di Amici, ma anche una certa sintonia e tanto divertimento. Ad aggiudicarsi il premio, al termine delle due puntate di sfida, è Alessandrantano. Una vittoria che, finalmente, le strappa un sorriso e una risata sincera. L'articolo 361magazine.

sfenty2 : Noo mi sono persa cele vs cucca l’unica cosa interessante #amici21 - star46843 : RT @GaiaM001: Maestra Cele>>> la Cucca mi dispiace non faccio io le regole #Amici21 - eslsnp : Quando ho visto l’inchino Cucca Cele il mio cervello è andato qui - trashtvstellare : @divanomat SFIDA CUCCA VS CELE VS BLASI - sieteduepolli : RT @Regina_plah: Dico una cosa alla Cucca per far credere che 'dai facciamo vincere la Cele...' Ma la Celentano ha vinto sul serio, non c'è… -

