Coppa Davis 2021, non riesce l’impresa a Gojo: Rublev prevale in due set e firma l’1-0 della Russia sulla Croazia (Di domenica 5 dicembre 2021) Non si conclude con il lieto fine la favola di Borna Gojo. A quest’ultimo, dopo aver battuto l’australiano Popyrin, il nostro Sonego ed il serbo Lajovic, non riesce una nuova impresa contro il russo Andrey Rublev. Il moscovita prevale per 6-4 7-6 (5) in poco più di un’ora e mezza di gioco e regala alla sua Russia il primo punto contro la Croazia nella finale della Coppa Davis 2021. Tutto abbastanza facile nel primo set per il tennista sovietico, che poi nel secondo rischia grosso in un tie-break giocato punto a punto. In generale, però, si è visto un grandissimo Rublev, che nelle ultime due sfide ha decisamente alzato il livello dopo le precedenti uscite piuttosto balbettanti. Tra poco il suo compagno ... Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Non si conclude con il lieto fine la favola di Borna. A quest’ultimo, dopo aver battuto l’australiano Popyrin, il nostro Sonego ed il serbo Lajovic, nonuna nuova impresa contro il russo Andrey. Il moscovitaper 6-4 7-6 (5) in poco più di un’ora e mezza di gioco e regala alla suail primo punto contro lanella finale. Tutto abbastanza facile nel primo set per il tennista sovietico, che poi nel secondo rischia grosso in un tie-break giocato punto a punto. In generale, però, si è visto un grandissimo, che nelle ultime due sfide ha decisamente alzato il livello dopo le precedenti uscite piuttosto balbettanti. Tra poco il suo compagno ...

