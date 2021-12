Borussia Dortmund-Bayern Monaco, Bellingham accusa l’arbitro: “In passato truccava le partite” (Di domenica 5 dicembre 2021) Jude Bellingham non ci sta. Il giovane attaccante inglese del Borussia Dortmund, al termine della sconfitta contro il Bayern Monaco (2-3 con un rigore molto dubbio sul finale), si è scagliato contro l’arbitro del match accusandolo di truffa. “Se si guardano molte decisioni durante la partita… Cosa ci si può aspettare se si affida a un arbitro che ha truccato le partite in passato la partita più importante della Germania di fischiare?” ha detto l’attaccante alla tv norvegese Viaplay, riferendosi al fatto che l’arbitro Felix Zwayer è stato coinvolto nel 2005 nel più grande scandalo di partite truccate nel calcio tedesco: l’affare Robert Hoyzer. Quest’ultimo, allora arbitro, ha ammesso di avere truccato i ... Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Judenon ci sta. Il giovane attaccante inglese del, al termine della sconfitta contro il(2-3 con un rigore molto dubbio sul finale), si è scagliato controdel matchndolo di truffa. “Se si guardano molte decisioni durante la partita… Cosa ci si può aspettare se si affida a un arbitro che ha truccato leinla partita più importante della Germania di fischiare?” ha detto l’attaccante alla tv norvegese Viaplay, riferendosi al fatto cheFelix Zwayer è stato coinvolto nel 2005 nel più grande scandalo ditruccate nel calcio tedesco: l’affare Robert Hoyzer. Quest’ultimo, allora arbitro, ha ammesso di avere truccato i ...

