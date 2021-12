Violenza su donne: Regimenti (FI), 'Ddl approvato in Cdm passo in avanti' (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic (Adnkronos) - "L'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge per contrastare con maggiore efficacia la Violenza contro le donne rappresenta una splendida notizia. Un importante passo avanti per combattere questa gravissima piaga, compiuto anche grazie al ruolo decisivo delle ministre di Forza Italia”. Lo afferma l'eurodeputata di FI Luisa Regimenti, presidente onorario e fondatrice della Rete delle donne, da sempre in prima linea nella difficile battaglia contro ogni genere di Violenza domestica. “Anche se la strada – spiega la Regimenti – è ancora lunga, il disegno di legge presentato ieri, che spero venga approvato in tempi rapidi dal Parlamento, introduce importanti novità che intervengono sotto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Roma, 4 dic (Adnkronos) - "L'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge per contrastare con maggiore efficacia lacontro lerappresenta una splendida notizia. Un importanteper combattere questa gravissima piaga, compiuto anche grazie al ruolo decisivo delle ministre di Forza Italia”. Lo afferma l'eurodeputata di FI Luisa, presidente onorario e fondatrice della Rete delle, da sempre in prima linea nella difficile battaglia contro ogni genere didomestica. “Anche se la strada – spiega la– è ancora lunga, il disegno di legge presentato ieri, che spero vengain tempi rapidi dal Parlamento, introduce importanti novità che intervengono sotto ...

