Una canzone e un game di Natale da AW LAB | ecco quando

AW LAB dedica una speciale canzone di Natale ai suoi appassionati. Il titolo del brano è "Come neve scivola" e verrà interpretata da Jasley, la vincitrice di IS ME Music Edition 2022, e dai finalisti dell'ultima edizione Davide Bonetti e Camilla Limone, e dai colleghi Alessio De Pasquale (in arte Depsure) e Eleonora Paravia. Il singolo uscirà il 15 dicembre e sarà il frutto di un game proposto alla community del brand che, a partire dal 3 e fino al 13 dicembre, potrà scegliere sull'app di AW LAB le strofe migliori per comporre la versione definitiva del testo, oltre che vincere premi dei migliori brand di sneakers internazionali. In concomitanza, AW LAB lancia le esclusive collezioni PUMA per uomo e donna con le sneakers Ca Pro, Cali Dream e Suede Mayu e le linee di abbigliamento uomo, con ispirazione Night Spot e donna, con motivi ...

