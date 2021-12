Traffico Roma del 04-12-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto resta nel complesso scorrevole ilsulla rete viaria della capitale possibili rallentamenti Tuttavia da segnalare per un incidente sulla via Tuscolana all’altezza dell’incrocio con via di Porta Furba possibili disagi per incidente anche su via di Acqua Bullicante all’altezza dell’incrocio con via Portici proseguono i lavori con riduzione di carreggiata sulla via Salaria all’altezza di via Montevarchi in uscita dachiuso il tratto di via Montevarchi per allagamenti prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico resta ha rallentato il servizio ferroviario sulla linea firenze-tra Orte Civitella d’Agliano per accertamenti tecnici sulla linea per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it ...