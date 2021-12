Spettacolo Inter | è dominio contro la Roma | la squadra di Inzaghi fa paura

(Di sabato 4 dicembre 2021)dell’nel big match della 16esima giornata del campionato di Serie A, i nerazzurri hanno sbancato senza problemi il campo della. La partita non è stata mai in discussione, la partenza delladiè stata impressionante. Il match è in archivio già dopo i primi 45 minuti. Gol su calcio d’angolo di Calhanoglu, poi il gol dell’ex di Dzeko. A chiudere i conti la marcatura di Dumfries. Lanon ha la forza di reagire, ci prova solo Zaniolo, pesantissima anche l’assenza di Abraham. Finisce 0-3, i nerazzurri a 37 punti, -1 dal Milan. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

gicigras : @Inter Che spettacolo! Complimenti ragazzi ????? - CalcioWeb : #RomaInter 0-3, prova di forza impressionante per la squadra di Simone #Inzaghi - RobertoVettora3 : @Inter Vedere l'Inter quest'anno è uno spettacolo, complimenti Simone Inzaghi, complimenti ai ragazzi, questa sera impressionanti. - RobertoVettora3 : @xelagrillo Complimenti Simone Inzaghi, complimenti a tutti, quest'anno è uno spettacolo vedere l'Inter. Oggi impressionanti. - vettoandrea : CHE SPETTACOLO QUESTA INTER ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Spettacolo Inter

CalcioWeb

Le squadre si studiano ma sono anche pronte alla falcata che può far cambiare il risultato 1' - Il pubblico delle grandi occasioni, e Totti, sono pronti per lodi Roma -, la prima di ...Le squadre si studiano ma sono anche pronte alla falcata che può far cambiare il risultato 1' - Il pubblico delle grandi occasioni, e Totti, sono pronti per lodi Roma -, la prima di ...Monologo nerazzurro nell’anticipo della 16ª giornata: Calhanoglu, Dzeko e Dumfries riportano la squadra a un solo punto dal Milan di Pioli ...Dominio dell’Inter nel big match della 16esima giornata del campionato di Serie A, i nerazzurri hanno sbancato senza problemi il campo della Roma. La partita non è stata mai in discussione, la partenz ...