Quirinale, nel Pd avanza l'ipotesi Draghi contro l'asse dei «due Mattei» (Di domenica 5 dicembre 2021) L'ennesimo energico no di Sergio Mattarella all'ipotesi di rielezione al Quirinale sembra avvicinare la salita al Colle di Mario Draghi. Il condizionale è d'obbligo, in una partita nebulosa e intricata che presenta oggettivi problemi: sarebbe la prima volta di un'elezione di un presidente del consiglio in carica. E TUTTAVIA I SEGNALI di sempre più crescente fibrillazione dentro la maggioranza fanno capire che solo l'elezione di Draghi a larghissima maggioranza potrebbe evitare il caos nei rapporti tra i partiti, la guerra … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

