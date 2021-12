Programmi TV di stasera, sabato 4 dicembre 2021. Claudio Baglioni debutta su Canale5 con Uà (Di sabato 4 dicembre 2021) Claudio Baglioni Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Intrattenimento. La gara di ballo nello show condotto da Milly Carlucci, in compagnia di Paolo Belli e la sua Big Band, arriva all’ottava puntata. Le coppie “stellari” che gareggeranno per contendersi il posto nella semifinale di Ballando con le stelle sono: Andrea Iannone – Lucrezia Lando; Arisa – Vito Coppola; Alvise Rigo – Tove Villfor; Federico Lauri – Anastasia Kuzmina; Morgan – Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno – Samuel Peron; Valeria Fabrizi – Giordano Filippo. Nella puntata precedente, la coppia formata da Memo Remigi e Maria Ermachkova è stata eliminata dalla competizione, ma la loro avventura non è ancora finita. Protagonisti dello spazio dedicato al Ballerino per una notte, l’Aquila di Ligonchio, la grande cantante, conduttrice televisiva, attrice, Iva Zanicchi, e Gabriel Garko, ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 4 dicembre 2021)Rai1, ore 20.35: Ballando con le Stelle Intrattenimento. La gara di ballo nello show condotto da Milly Carlucci, in compagnia di Paolo Belli e la sua Big Band, arriva all’ottava puntata. Le coppie “stellari” che gareggeranno per contendersi il posto nella semifinale di Ballando con le stelle sono: Andrea Iannone – Lucrezia Lando; Arisa – Vito Coppola; Alvise Rigo – Tove Villfor; Federico Lauri – Anastasia Kuzmina; Morgan – Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno – Samuel Peron; Valeria Fabrizi – Giordano Filippo. Nella puntata precedente, la coppia formata da Memo Remigi e Maria Ermachkova è stata eliminata dalla competizione, ma la loro avventura non è ancora finita. Protagonisti dello spazio dedicato al Ballerino per una notte, l’Aquila di Ligonchio, la grande cantante, conduttrice televisiva, attrice, Iva Zanicchi, e Gabriel Garko, ...

