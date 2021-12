Pochettino | “Pareggio meritato | non è stata la nostra miglior serata”

(Di domenica 5 dicembre 2021) Mauricio, allenatore del PSG, ha commentato così in conferenza stampa l’1-1 ottenuto sul campo del Lens: “Sapevamo che non sarebbeuna partita facile, abbiamo sofferto ma siamo comunque riusciti a giocare un’ottima sfida. Il pari è, non sono deluso per il risultato: dobbiamo rendere omaggio ai nostri avversari perché hanno giocato ad un livello veramente alto, apprezzo tanto il loro modo di stare in campo. Abbiamo commesso tanti errori e sbagliato diversi passaggi, non èlama i miei ragazzi hanno fatto il massimo per portare a casa i tre punti: non ci siamo riusciti, c’è daare”. Foto: Twitter PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Nel match valido per la quindicesima giornata di Ligue 1 2021/2022, la squadra dirialza ...l'espulsione diretta ai danni di Kolodziejczak e nel recupero prima dell'intervallo ildi ...... Cancelo che ha dominato la sua fascia sinistra e Sterling sia per il gol delche per i suoi assist. In questa partita Guardiola ha dato una lezione di bel gioco e di tattica a: ...Con Gigio Donnarumma in panchina - e con Neymar fermo ai box per infortunio - il PSG non va oltre il pareggio a Lens, in un incontro valido per la diciassettesima giornata di campionato della Ligue 1.LIGUE 1 - L'ex friulano Seko Fofana con la complicità di un incredibile papera di Keylor Navas porta avanti il Lens che però viene riacciuffato a tempo quasi sc ...