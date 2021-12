Perché non dovresti mai caricare lo smartphone di notte (Di sabato 4 dicembre 2021) Ricaricare lo smartphone di notte è un’abitudine per migliaia di persone, soprattutto per chi ha qualche anno in più e ha iniziato a farlo fin dai tempi dei primissimi cellulari quando una ricarica completa della batteria richiedeva più di 4 ore. Ma un conto è farlo con i vecchi telefoni a conchiglia che richiedevano tempi lunghissimi di ricarica con alimentatori poco potenti, un altro è farlo con gli smartphone moderni dotati di super-caricatori e batterie in grado di passare da 0 a 100% in meno di un’ora di tempo. Ecco Perché caricare lo smartphone di notte non solo è controproducente, ma è proprio dannoso per il telefono. La carica ideale per non rovinare lo smartphone Gli esperti consigliano di tenere la carica della batteria tra ... Leggi su gqitalia (Di sabato 4 dicembre 2021) Rilodiè un’abitudine per migliaia di persone, soprattutto per chi ha qualche anno in più e ha iniziato a farlo fin dai tempi dei primissimi cellulari quando una ricarica completa della batteria richiedeva più di 4 ore. Ma un conto è farlo con i vecchi telefoni a conchiglia che richiedevano tempi lunghissimi di ricarica con alimentatori poco potenti, un altro è farlo con glimoderni dotati di super-caricatori e batterie in grado di passare da 0 a 100% in meno di un’ora di tempo. Eccolodinon solo è controproducente, ma è proprio dannoso per il telefono. La carica ideale per non rovinare loGli esperti consigliano di tenere la carica della batteria tra ...

Advertising

borghi_claudio : Ma davvero Bassetti ha detto che in California sono vaccinati al 100% e non hanno morti? Ma perchè dobbiamo avere p… - ladyonorato : Quanti sono i ricoverati in T.I. per reazioni avverse? Perché di questi casi non si parla e non si raccolgono i dat… - borghi_claudio : Quello che non si può dire è che il green pass fa calare i contagi perché quelli che contagiano sono i vaccinati no… - leonard94763835 : Non ho mai dato del poverino ad un disabile perché credo che ognuno con le proprie prestanze può diventare unico c… - Gillesrosso271 : @MediasetTgcom24 Fake? Penso proprio di sì. Ma dico, siete così bravi, specializzati e puntuali nelle notizie di GO… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Global minimum tax aggirabile Il senior advisor ha aggiunto che l'Ocse non può essere certo di come le regole di ciascun paese ... Tuttavia, per gli esperti, l'impatto dell'accordo rimane ancora poco chiaro perché i dettagli chiave ...

L'ultimo spettacolo di Max Ehrlich, nel campo di concentramento ... nonostante molti testimoni oculari abbiano giurato e spergiurato che andò proprio così, non vi è ... Con riluttanza egli si trasferì in Olanda, dove era conosciuto perché vi aveva recitato in passato. ...

La giornata mondiale dell’Aids: ecco perché ancora non abbiamo un vaccino Corriere della Sera Il senior advisor ha aggiunto che l'Ocsepuò essere certo di come le regole di ciascun paese ... Tuttavia, per gli esperti, l'impatto dell'accordo rimane ancora poco chiaroi dettagli chiave ...... nonostante molti testimoni oculari abbiano giurato e spergiurato che andò proprio così,vi è ... Con riluttanza egli si trasferì in Olanda, dove era conosciutovi aveva recitato in passato. ...