Paura tra i cittadini, scoppia un incendio nella notte: completamente distrutte 3 auto (Di sabato 4 dicembre 2021) Anzio. Tre vetture hanno preso improvvisamente fuoco ad Anzio, nella notte tra il 2 e il 3 dicembre, nello sconforto e la Paura più totali dei cittadini svegliati all’improvviso dal forte odore di bruciato. Al momento i vigili del fuoco non hanno trovato inneschi evidenti di incendio, ma le indagini proseguono e la situazione è ancora al vaglio degli inquirenti. Leggi anche: Insegue il rivale in amore lo tampona, gli distrugge l’auto con una spranga e lo picchia: denunciato Le fiamme sono divampate nella notte, e i primi ad accorgersene sono stati proprio i residenti, che hanno poi immediatamente dato l’allarme. I vigili del fuoco hanno impiegato del tempo, prima che l’incendio fosse completamente domato e la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 dicembre 2021) Anzio. Tre vetture hanno preso improvvisamente fuoco ad Anzio,tra il 2 e il 3 dicembre, nello sconforto e lapiù totali deisvegliati all’improvviso dal forte odore di bruciato. Al momento i vigili del fuoco non hanno trovato inneschi evidenti di, ma le indagini proseguono e la situazione è ancora al vaglio degli inquirenti. Leggi anche: Insegue il rivale in amore lo tampona, gli distrugge l’con una spranga e lo picchia: denunciato Le fiamme sono divampate, e i primi ad accorgersene sono stati proprio i residenti, che hanno poi immediatamente dato l’allarme. I vigili del fuoco hanno impiegato del tempo, prima che l’fossedomato e la ...

Advertising

RaiTre : 'Ci vogliono tanti anni per raggiungere un equilibrio tra l’essere e il non essere. Non bisogna mai smettere di ave… - marzietta1967 : RT @giandoserrao: Poi c’è quello che non è nemmeno #novax né ha paura che il vaccino lo ucciderà tra qualche anno né crede al controllo del… - MarkZuZ69 : RT @giandoserrao: Poi c’è quello che non è nemmeno #novax né ha paura che il vaccino lo ucciderà tra qualche anno né crede al controllo del… - Sofiammmi : @Martaroma93 Si per il fatto che ha paura di avere una relazione seria e non credeva potesse succedere con Gianmari… - CorriereCitta : Paura tra i cittadini, scoppia un incendio nella notte: completamente distrutte 3 auto -