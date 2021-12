Napoli, Fabian Ruiz freme: 'Lavoro duro per tornare al più presto' (Di sabato 4 dicembre 2021) Allenamento di oggi finito! Lavoro duro per tornare il più presto possibile . E questa sera partita importante contro l'Atalanta, alle 20.45 tutti a fare il tifo! Forza ragazzi, forza Napoli sempre ". ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 4 dicembre 2021) Allenamento di oggi finito!peril piùpossibile . E questa sera partita importante contro l'Atalanta, alle 20.45 tutti a fare il tifo! Forza ragazzi, forzasempre ". ...

Advertising

claudioruss : #Napoli Kalidou #Koulibaly è uscito nel finale di Sassuolo-Napoli per un risentimento alla coscia sinistra. Sostit… - Luxgraph : Napoli-Atalanta, la carica di Fabian Ruiz: 'Torno presto' - cronachecampane : Napoli, out anche Fabian e Insigne: ecco l'undici anti-Atalanta #atalanta #CronacadiNapoli #formazioni #Napoli - infoitsport : Napoli-Atalanta, i convocati di Spalletti: non recuperano Insigne-Fabian, out anche Manolas! Prima volta per Mane [… - infoitsport : Napoli-Atalanta, i convocati di Spalletti: out Fabian e Insigne, c'è un ragazzo della Primavera -