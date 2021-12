Inter travolgente | tris all' Olimpico sulla Roma | 0 - 3

(Di sabato 4 dicembre 2021)in forma, in palla e sugli scudi. Nessuna via di scampo per ladi Mourinho nell'anticipo della sedicesima giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi ha dominato in lungo e in largo ...

Advertising

sambuccoa : @realvarriale @sscnapoli @Inter @acmilan 'il moviolone di Varriale' dovrebbe essere recitato a Zelig:il giornalista… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter travolgente

Garbage timepiù propensa al possesso palla ad inizio ripresa per addormentare la partita, ci riesce benissimo. Sul taccuino non ci sono molti appunti se non l'infortunio di Correa al 57', ...L'asse posteriore infatti, pur non, si dimostra comunque attivo e preciso, con i bassi ... calciatore prodigio comprato dall'. L'arrivo nel magico mondo del calcio che conta però non è ...Prova di forza dei nerazzurri che rifilano tre gol alla Roma nel primo tempo, a segno Dzeko, senza esultare, Calhanoglu e Dumfries ...All'Olimpico di Roma grande dimostrazione di forza dell'Inter, che passa con autorità con un sonoro 0-3: nulla da fare per Mourinho ...