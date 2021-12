Inter | Calhanoglu | «Mi sento in fiducia Gol da calcio d’angolo? Ci ho provato»

(Di sabato 4 dicembre 2021) Hakan, fantasista dell’, ha parlato al termine del match vinto contro la Roma: le sue dichiarazioni Hakan, fantasista dell’, ha parlato al termine del match vinto contro la Roma. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. GOL – «Hoa far gol, sui calciprovo sempre a tirare sul primo palo. E’ andata bene, sicuramente c’è un po’ di fortuna ma sono contento del gol. Contento anche dell’assist a Edin, abbiamo dominato, siamo contenti e abbiamo giocato veramente bene».– «Mimolto bene, ho più. E’ normale che quando giochi viene tutto da solo». CHAMPIONS – «Abbiamo fatto vedere con il Real dominando all’andata, siamo una squadra forte e anche lì giocheremo ...

IL TABELLINO Roma-Inter 0-3 (primo tempo 0-2) Marcatori: 15' Calhanoglu, 24' Dzeko, 39' Dumfries Assist: 24' Calhanoglu, 39' Bastoni Ammoniti: Ibanez, Mancini, Zaniolo, Barella ROMA - La Roma crolla anche contro l'Inter. Quarta sconfitta in un big match, questa volta contro i nerazzurri di Simone Inzaghi che hanno battuto la Roma 3-0 con i gol nel primo tempo di Calhanoglu, Dzeko e Dumfries. L'Inter nella 16a giornata di Serie A ha travolto 3-0 la Roma e tiene il passo scudetto del Milan. All'Olimpico non c'è storia e gara già chiusa nel primo tempo. Calhanoglu direttamente da corner beffa Rui Patricio.