Immacolata con la neve: 30cm in montagna ma una spruzzata anche in pianura (Di sabato 4 dicembre 2021) Nuova perturbazione al Nord con abbassamento delle temperature e precipitazioni nevose possibili anche in città. Le previsioni di 3bmeteo.com Leggi su ecodibergamo (Di sabato 4 dicembre 2021) Nuova perturbazione al Nord con abbassamento delle temperature e precipitazioni nevose possibiliin città. Le previsioni di 3bmeteo.com

Advertising

webecodibergamo : Immacolata, prevista neve: 30cm in montagna e (forse) una spruzzata anche in pianura - FilomenaGallo55 : RT @ParoleCristiane: Chi ama sinceramente l'Immacolata e ricorre a Lei con filiale attaccamento e con amore in ogni difficoltà della vita,… - FilomenaGallo55 : RT @PaterCustos: 'Quando ti vedi con il cuore arido, senza sapere che cosa dire, ricorri con fiducia alla Vergine. Dille: Madre mia Immacol… - annarigel : RT @dottorbarbieri: l'Italia riparte con l'incognita del #greenpass per il ponte dell'Immacolata, @fdragoni ? - EURybor : RT @dottorbarbieri: l'Italia riparte con l'incognita del #greenpass per il ponte dell'Immacolata, @fdragoni ? -