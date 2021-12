Goggia concede il bis in discesa a Lake Louise (Di sabato 4 dicembre 2021) Lake Louise (CANADA) (ITALPRESS) – Sofia Goggia si aggiudica anche la seconda discesa libera di Lake Louise, tappa valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022. Sulle nevi canadesi la fuoriclasse bergamasca non ha rivali e si impone nuovamente con il tempo di 1’48?42, staccando di 84 centesimi la statunitense Breezy Johnson, seconda al traguardo. Completa il podio la svizzera Corinne Suter, che paga 98 centesimi dalla vincitrice. L’Italia festeggia anche la top 10 di Nadia Delago, sesta a 1?16 dalla leader, e Federica Brignone, decima a 1?70. Rimane nelle prime 15 anche Elena Curtoni, mentre concludono fuori dalle 20 Nicol Delago, Roberta Melesi, Francesca Marsaglia e Karoline Pichler.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 4 dicembre 2021)(CANADA) (ITALPRESS) – Sofiasi aggiudica anche la secondalibera di, tappa valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/2022. Sulle nevi canadesi la fuoriclasse bergamasca non ha rivali e si impone nuovamente con il tempo di 1’48?42, staccando di 84 centesimi la statunitense Breezy Johnson, seconda al traguardo. Completa il podio la svizzera Corinne Suter, che paga 98 centesimi dalla vincitrice. L’Italia festeggia anche la top 10 di Nadia Delago, sesta a 1?16 dalla leader, e Federica Brignone, decima a 1?70. Rimane nelle prime 15 anche Elena Curtoni, mentre concludono fuori dalle 20 Nicol Delago, Roberta Melesi, Francesca Marsaglia e Karoline Pichler.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

